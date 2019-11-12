Промес: если план не работает, меняй план, но не цель

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес поделился мотивационным постом на своей странице в «инстаграме».



«Если план не работает, меняй план, но не цель», — написал футболист.

Промес перешёл в «Аякс» из «Севильи» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 13 матчах голландского национального чемпионата (11 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что с 2014 по 2018 год Промес выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых форвард стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок России в сезоне-2017/18.