Евсеев: когда Гаджиев ушёл из «Амкара», я похудел на 7 кг за четыре дня

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о том, как в 2018 году он внезапно возглавил «Амкар» за несколько дней до матча с «Зенитом».

«Когда ушёл Гаджиев из «Амкара», то получилось, что через четыре дня у нас игра в Питере. Я похудел на семь килограмм за эти четыре дня. Три дня я вообще не хотел есть – просто потерялся. Я не понимал, где ночь, где день – мог уснуть или нет. Даже не знаю, сколько спал. Ситуация была стрессовая, хорошо, что ребята помогли – добились положительного результата. Тогда мы сыграли с командой Манчини — 0:0.

Придя в «Уфу» я уже был более закалённый, ведь работал в Хабаровске – познал много нового. Так что в «Уфу» пришёл более уверенным в себе – знал, как выйти из ситуации", — сказал Евсеев в программе «Футбол России».