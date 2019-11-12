Евсеев: правильно Гончаренко сказал — судьям надо попроще лицо сделать

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что он не понимает, как выбирается система видеоповторов (VAR) для матчей Российской Премьер-Лиги.
«У меня вопрос: а как у нас выбирается VAR? У нас 8 игр в туре, он есть в каждой? Почему выборочно-то, то там, то там. Ставьте либо для всех, либо не начинайте. А то сегодня так играем, завтра так. Мне эта ситуация непонятна. А ошибки — есть в любой сфере. Человеческий фактор никто не отменял. От кого ошибки зависят, я не знаю. В это лезть я не собираюсь», — сказал Евсеев в программе «Футбол России».
Также наставник поделился мнением о словах главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который в перерыве матча 16-го тура с «Сочи» (3:2) посоветовал арбитрам «сделать лицо попроще».
«Правильно Гончаренко сказал, попроще лицо сделать», — добавил специалист.
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