Марез рассказал, что мог перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признался, что в 2016 году мог стать игроком лондонского «Арсенала».

«Всё было бы по-другому, если бы после чемпионского сезона с «Лестером» я перешёл в топ-клуб. Я понимаю, что потерял два года на самом высоком уровне. Я потерял два года!

Вместо того, чтобы перейти в «Манчестер Сити» в 27 лет, я мог оказаться там в 24-25. «Лестер» заблокировал трансфер. Они сказали мне: «Ты не уйдёшь, ты не уйдёшь!»

Мой агент разговаривал с Венгером, который действительно хотел видеть меня в своей команде. Мой переход в «Арсенал» был почти оформлен летом 2016-го. Я был очень расстроен», — приводит слова Мареза France Football.

28-летний Марез пополнил ряды «горожан» летом 2018 года. За его трансфер «Манчестер Сити» заплатил «Лестеру» примерно € 68 млн.