Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Марез рассказал, что мог перейти в «Арсенал»

Марез рассказал, что мог перейти в «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признался, что в 2016 году мог стать игроком лондонского «Арсенала».

«Всё было бы по-другому, если бы после чемпионского сезона с «Лестером» я перешёл в топ-клуб. Я понимаю, что потерял два года на самом высоком уровне. Я потерял два года!

Вместо того, чтобы перейти в «Манчестер Сити» в 27 лет, я мог оказаться там в 24-25. «Лестер» заблокировал трансфер. Они сказали мне: «Ты не уйдёшь, ты не уйдёшь!»

Мой агент разговаривал с Венгером, который действительно хотел видеть меня в своей команде. Мой переход в «Арсенал» был почти оформлен летом 2016-го. Я был очень расстроен», — приводит слова Мареза France Football.

28-летний Марез пополнил ряды «горожан» летом 2018 года. За его трансфер «Манчестер Сити» заплатил «Лестеру» примерно € 68 млн.

Марез: Гвардиола — победитель. Он в клубе для того, чтобы мы прогрессировали
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019