Спаллетти может возглавить «Фиорентину»

«Фиорентина» проявляет интерес к итальянскому тренеру Лучано Спаллетти, утверждает Football Italia.

По данным источника, руководство «фиалок» задумалось об увольнении нынешнего главного тренера Винченцо Монтеллы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Преемником Монтеллы может стать Спаллетти.

60-летний Спаллетти по итогам прошлого сезона был отстранён от должности наставника миланского «Интера». При этом у него все ещё действует контракт с клубом. Соглашение заключено до лета 2021 года. Зарплата тренера составляет € 4,5 млн в год.

Монтелла уже возглавлял «Фиорентину» в период с 2012 по 2015 год. По итогам сезона-2018/19 «фиалки» заняли 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.