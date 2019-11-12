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Спаллетти может возглавить «Фиорентину»

Спаллетти может возглавить «Фиорентину»
Футбол / Италия 0

«Фиорентина» проявляет интерес к итальянскому тренеру Лучано Спаллетти, утверждает Football Italia.

По данным источника, руководство «фиалок» задумалось об увольнении нынешнего главного тренера Винченцо Монтеллы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Преемником Монтеллы может стать Спаллетти.

60-летний Спаллетти по итогам прошлого сезона был отстранён от должности наставника миланского «Интера». При этом у него все ещё действует контракт с клубом. Соглашение заключено до лета 2021 года. Зарплата тренера составляет € 4,5 млн в год.

Монтелла уже возглавлял «Фиорентину» в период с 2012 по 2015 год. По итогам сезона-2018/19 «фиалки» заняли 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

«Кальяри» разгромил «Фиорентину» и поднялся на 3-е место в таблице Серии А
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