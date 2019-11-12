Тайсон о расизме в матче с «Динамо»: подумал, что нужно возвращаться в Бразилию

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон рассказал о своих переживаниях после расистского скандала в матче с «Динамо» в 14-м туре чемпионата Украины.
«Первое, о чём я подумал, что мне нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию. Однако, это сложно, поскольку «Шахтёр» отказался продавать меня в «Милан» за € 30 млн. Представляете, что меня сейчас могут отпустить? Нет пути. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске», — приводит слова Тайсона Globo Esporte.
Во втором тайме матча «Динамо» — «Шахтёр» болельщики начали оскорблять бразильца на расовой почве. Он ответил неприличным жестом и выбил мяч в сторону трибун. Главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.
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