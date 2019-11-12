Церемонию прощания со стадионом «Торпедо» посетят болельщики из США и Германии

Руководитель клуба болельщиков «Торпедо» Василий Петраков сообщил, что церемонию прощания со стадионом имени Эдуарда Стрельцова посетят болельщики из разных стран.

«За «Торпедо» болеют по всей стране и за её пределами. Люди собираются приехать на прощание со стадионом из США, Германии, Финляндии. Многие уже купили билеты, запланировали поездки. Человек с инфарктом, на коляске, живущий в Финляндии, говорил, что готов всё бросить и быть 23 ноября на футболе! Для многих это личное воспоминание – на этот стадион ходили еще их деды и отцы. Дети хотели даже принести портреты пап, которые ходили на эту арену. Но, к сожалению, из-за этой ситуации мы ничего не можем сделать», — передаёт слова Петракова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.