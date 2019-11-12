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Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» по окончании сезона

Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» по окончании сезона
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет продлевать контрактное соглашение с клубом до старта сезона 2020/21, сообщает Marca.

Сообщается, до окончания срока действия контракта, который рассчитан до конца сезона 2020/21, Месси не планирует покидать каталонский клуб. Однако, в то же время он не готов обсуждать продление соглашения сразу после окончания нынешнего сезона.

Аргентинский форвард хочет проследить, в какой физической форме он будет находиться и сможет ли продолжать выступления на самом высоком уровне. Также Месси будет принимать своё решение в зависимости от того, в каком положении будет находиться клуб, поскольку хочет выступать за команду, которая ведёт борьбу за победу во всех турнирах.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провёл 7 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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