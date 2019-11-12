Ван Дейк: у нас 9 очков преимущества над «Манчестер Сити», но радоваться рано

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк высказал мнение, что его команду ещё рано называть чемпионом Англии.

«Мы вынесли хороший опыт из прошлого сезона. Определённо, есть вещи, над которыми нам ещё предстоит работать. Надеюсь, «Ливерпуль» правильно на всё отреагирует, и мы продолжим играть также, как сейчас.

Удача нужна на протяжении всего сезона, поэтому на данный момент мы всем довольны. Мы только однажды сыграли вничью, а остальные матчи выиграли. Надеюсь, нам удастся продолжить в том же духе.



Очевидно, сейчас мы находимся в очень хорошей ситуации. Не будем отрицать. Но все мы знаем, что сезон очень длинный. И пусть у нас девять очков преимущества над «Манчестер Сити», радоваться рано. Да и никто не будет этого делать. Мы должны сфокусироваться и продолжить начатое», — приводит слова Ван Дейка Goal.com.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 34 очка в 12 турах. Над ближайшим преследователем мерсисайдская команда имеет преимущество в 8 очков.

С турнирной таблицей чемпионата Англии можно ознакомиться здесь.