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«Манчестер Сити» может потратить зимой более € 100 млн на трансферы

«Манчестер Сити» может потратить зимой более € 100 млн на трансферы
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» готов потратить зимой более € 100 млн на трансферы. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, клуб из Манчестера намерен купить игроков сразу на несколько позиций, чтобы попытаться сократить отставание в 9 очков от лидера чемпионата Англии на данный момент «Ливерпуля». Одна из главных позиций, которая нуждается в усилении, — центр защиты. В связи с уходом Венсана Компани и травмой Эмерика Лапорта выбор «Манчестер Сити» в эту зону резко сужается.

Также «Манчестер Сити» ищет игрока в зону центра полузащиты на долгосрочную перспективу. Англичанин Фил Фоден претендует на эту роль, но команде Хосепа Гвардиолы нужен готовый и опытный футболист на эту позицию.

На усиление этих позиций «Манчестер Сити» готов выложить более € 100 млн.

Сообщалось, что Хосеп Гвардиола может покинуть клуб, так как его жена Кристина ранее в этом году вернулась в Испанию. Но в клубе эту информацию опровергли, заявив, что у 48-летнего специалиста ещё полтора года по контракту.

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