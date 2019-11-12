«Манчестер Сити» может потратить зимой более € 100 млн на трансферы

«Манчестер Сити» готов потратить зимой более € 100 млн на трансферы. Об этом сообщает Daily Mail.
Как сообщает источник, клуб из Манчестера намерен купить игроков сразу на несколько позиций, чтобы попытаться сократить отставание в 9 очков от лидера чемпионата Англии на данный момент «Ливерпуля». Одна из главных позиций, которая нуждается в усилении, — центр защиты. В связи с уходом Венсана Компани и травмой Эмерика Лапорта выбор «Манчестер Сити» в эту зону резко сужается.
Также «Манчестер Сити» ищет игрока в зону центра полузащиты на долгосрочную перспективу. Англичанин Фил Фоден претендует на эту роль, но команде Хосепа Гвардиолы нужен готовый и опытный футболист на эту позицию.
На усиление этих позиций «Манчестер Сити» готов выложить более € 100 млн.
Сообщалось, что Хосеп Гвардиола может покинуть клуб, так как его жена Кристина ранее в этом году вернулась в Испанию. Но в клубе эту информацию опровергли, заявив, что у 48-летнего специалиста ещё полтора года по контракту.
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