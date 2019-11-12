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Саутгейт: весь состав сборной Англии согласился с решением отстранить Стерлинга

Саутгейт: весь состав сборной Англии согласился с решением отстранить Стерлинга
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал решение об отстранении нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга от участия в предстоящем матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Черногорией.

24-летний форвард не поможет национальной команде из-за стычки с защитником Джо Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).

«Мы приняли решение не включать Рахима в состав на предстоящий матч. Одной из наших главных задач и сильных сторон была способность отделять клубные противостояния от национальной команды. К сожалению, эмоции от матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» всё ещё имеют место. Я думаю, что для команды будет правильным сделать так, как мы решили. С этим шагом согласился весь состав», — приводит слова Саутгейта пресс-служба ассоциации футбола Англии.

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за стычки с Гомесом из «Ливерпуля»
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