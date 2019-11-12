Клопп: «Ливерпуль» будет готов на 100 процентов к матчу клубного чемпионата мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира, который пройдёт в Катаре в декабре.
«Пока я не чувствую особого давления. Для меня это шанс, который выпадает не так часто. Ведь сначала ты должен выиграть Лигу чемпионов с европейским клубом, а это уже особенный момент. К матчу клубного чемпионата мира мы будем готовы на сто процентов.
Готовясь к матчам, я сначала посмотрю игры бразильских, аргентинских, мексиканских и арабских клубов, так как мало смотрел матчей с их участием. Ведь дома у меня не было такой возможности. Мы приедем не терять время понапрасну, а будем стараться дойти настолько далеко, насколько сможем», — цитирует Клоппа официальный сайт FIFA.
Календарь ближайших матчей «Ливерпуля» можно посмотреть здесь.
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