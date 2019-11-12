Выстрел Фабиньо по воротам «Ман Сити» и два мяча «Лестера». Топ-5 голов тура АПЛ

Представлен топ-5 голов 12-го тура английской Премьер-лиги.



Открывает пятёрку блестящий розыгрыш углового в исполнении «Борнмута» в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), завершившийся точным ударом полузащитника Гарри Уилсона.



Следом идёт гол нападающего «Лестера» Джейми Варди в ворота «Арсенала» (2:0), забитый после классного розыгрыша в штрафной площади. По соседству расположился второй мяч «лис» в этой встрече. Его автором стал полузащитник Джеймс Мэддисон, которому удался бильярдный удар в нижний угол ворот.



Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш поразил ворота «Астон Виллы» (2:1) выстрелом с линии штрафной после оригинального розыгрыша штрафного.



Замыкает пятёрку мощнейший удар полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в начале центрального матча тура с «Манчестер Сити», положивший начало победе красных со счётом 3:1.

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