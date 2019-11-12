Теннисист Медведев: футболисты сборной России полностью заслужили звание ЗМС

Теннисист Даниил Медведев высказал мнение, что футболисты сборной России по праву получили звание «Заслуженный мастер спорта».

Напомним, в июле 2018 года футболисты сборной России по футболу получили звание «Заслуженных мастеров спорта» за выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018.

«Считаю, футболисты полностью заслужили это звание потрясающей игрой на ЧМ-2018 и выходом в четвертьфинал. Они заставили всю страну мечтать, болеть. Я в тот момент был на Уимблдоне, и мы с командой смотрели матч с Испанией.



Я сам недавно получил ЗМС. Не мне судить, заслуженно или нет. Вот у нас в теннисе как установить чёткий критерий, если нет чемпионата мира? Мне дали заслуженного за выход в финал US Open, хотя я не уверен, что именно за это. В моём понимании ЗМС даётся за крутые заслуги», – цитирует Медведева Eurosport.ru.