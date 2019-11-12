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Попади бутылкой в мусорку и выиграй приз от сборной России и СИБУР

Попади бутылкой в мусорку и выиграй приз от сборной России и СИБУР
Футбол / Сборная России 0

Сборная России и её экологический партнёр компания СИБУР (@sibur_holding) объявили #футботлчеллендж. Прими участие и выиграй крутые призы! Три победителя получат футболку сборной России с автографами игроков!

1. Возьми обычную пустую пластиковую бутылку.
2. Найди ближайший к тебе контейнер для сбора пластика или раздельного сбора отходов. Если такой контейнер есть в офисе, тоже подойдёт.
3. Оригинально отправь бутылку в этот контейнер.
4. Выложи видео в любую соцсеть с хештегом #футботлчеллендж до 20 ноября.
Жди результатов в аккаунте сборной России. Удачи!

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