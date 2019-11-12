Попади бутылкой в мусорку и выиграй приз от сборной России и СИБУР

Сборная России и её экологический партнёр компания СИБУР (@sibur_holding) объявили #футботлчеллендж. Прими участие и выиграй крутые призы! Три победителя получат футболку сборной России с автографами игроков!

1. Возьми обычную пустую пластиковую бутылку.

2. Найди ближайший к тебе контейнер для сбора пластика или раздельного сбора отходов. Если такой контейнер есть в офисе, тоже подойдёт.

3. Оригинально отправь бутылку в этот контейнер.

4. Выложи видео в любую соцсеть с хештегом #футботлчеллендж до 20 ноября.

Жди результатов в аккаунте сборной России. Удачи!