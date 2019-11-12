Тен Хаг: в ближайшее время де Лигт станет лучшим защитником в мире
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением о защитнике «Ювентуса» Маттейсе де Лигте.
«Я всегда стараюсь следить за игроками, которых тренировал. Я очень горжусь тем, чего добился де Лигт в первые месяцы в «Ювентусе», и от игры к игре он будет только расти. Он уже считается одним из ведущих защитников Европы, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он станет лучшим в мире на своей позиции.
Не нужно критиковать де Лигта. Он набирается опыта каждый день, это его первый сезон за рубежом. Ему всего 20 лет, он ещё очень молод», — приводит слова тен Хага Tuttosport.
20-летний Маттейс де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса», где он был капитаном. Туринский клуб заплатил за голландца € 75 млн.
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