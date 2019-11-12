Стерлинг выступил с заявлением после отстранения от матча Англии из-за стычки

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг в своём «инстаграме» выступил с заявлением после отстранения от матча национальной команды с Черногорией в 9-м туре отборочного этапа чемпионата Европы – 2020, который состоится 14 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнётся в 22:45 мск..
24-летний форвард не поможет национальной команде из-за стычки с защитником Джо Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).
«В первую очередь хочу сказать, что все знают, насколько эта игра важна для меня. Также все знают, что я не склонен вести себя подобным образом. Мы с Джо всё обсудили и будем двигаться дальше. Футбол – вид спорта, в котором эмоции доходят до предела, и во мне достаточно мужества, чтобы признать, что в определённый момент они захлестнули меня. Мы с Гомесом хорошо ладим, и оба понимаем, что это было дело 5-10 секунд. Теперь всё позади, и мы не станем делать эту историю больше, чем сейчас. Давайте сфокусируемся на матче в четверг», — написал Стерлинг.
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