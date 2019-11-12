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Головин второй день подряд не тренируется в общей группе сборной России

Головин второй день подряд не тренируется в общей группе сборной России
Футбол / Сборная России 0

Сборная России продолжает подготовку к заключительным матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

В настоящее время национальная команда проводит тренировку в Сочи. Как и накануне, на занятия подопечные Станислава Черчесова вышли в полном составе, однако полузащитник Александр Головин в скором времени отправился в зал работать по индивидуальной программе.

Уходя с поля, хавбек заявил следующее: «Самочувствие? Нормально. Почти готов».

Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.

Участие Головина в матче с Бельгией под вопросом
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