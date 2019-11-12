Защитник «МЮ» Линделёф признан игроком года в Швеции во второй раз подряд

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Нильссон-Линделёф был назван лучшим игроком года в Швеции. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

Эту награду 25-летний защитник получает уже во второй раз подряд. Отметим, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович уже третий год остаётся без неё. Ранее игрок получал эту награду 10 раз подряд. Он же является рекордсменом, всего удостаивавшись этого звания 11 раз.

Данный приз, который вручается ежегодно с 1946 года, был учреждён шведской газетой «Aftonbladet» и Шведским футбольным союзом.

Виктор Нильссон-Линделёф перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. На счету шведского защитника более 80 матчей в футболке манчестерского клуба. В текущем сезоне 25-летний игрок 13 раз выходил на поле в составе «красных дьяволов».