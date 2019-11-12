Бывший игрок «Боруссии» Д Шахин: Пулишич не станет следующим Азаром

Полузащитник «Вердера» Нури Шахин выразил мнение, что его бывший одноклубник по дортмундской «Боруссии» и нападающий «Челси» Кристиан Пулишич не станет следующим Эденом Азаром.
«Я не считаю, что у него было тяжёлое начало, ему просто нужно было освоиться. Не так просто попасть в такой клуб, как «Челси», и заиграть так же, как в дортмундской «Боруссии». Но я уверен, что у него всё получится. Уже сейчас можно наблюдать, какие матчи он провёл и какие забил красивые мячи.
Кого можно сравнить с Азаром? Игроков уровня Эдена можно посчитать по пальцам. Насколько я знаю, Кристиан не сравнивает себя с ним. Он станет отличным игроком в «Челси», но он не станет следующим Азаром. Пулишичу важно стать лучшей версией себя», — приводит слова Шахина FourFourTwo со ссылкой на The Times.
- 12 ноября 2019
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