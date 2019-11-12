Врач сборной России: у Головина нет травмы. Надеемся, сможет сыграть с Бельгией

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина, который второй день подряд не тренируется в общей группе национальной команды и занимается по индивидуальной программе.



«Никакого повреждения у Головина нет, он должен вернуться к тренировкам в ближайшие дни. Надеемся, он сможет сыграть с Бельгией», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Напомним, сборная России в настоящее время находится в Сочи, где готовится к матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.



Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.

Головин второй день подряд не тренируется в общей группе сборной России