Врач сборной России: у Головина нет травмы. Надеемся, сможет сыграть с Бельгией

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина, который второй день подряд не тренируется в общей группе национальной команды и занимается по индивидуальной программе.
«Никакого повреждения у Головина нет, он должен вернуться к тренировкам в ближайшие дни. Надеемся, он сможет сыграть с Бельгией», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Напомним, сборная России в настоящее время находится в Сочи, где готовится к матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.
- 12 ноября 2019
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