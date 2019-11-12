Ерохин: на форме перевёрнутый флаг? После матча поймём, фартовая она и нет

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча отборочного этапа Евро-2020 со сборной Бельгии и прокомментировал новую форму национальной команды.

«Обыграть Бельгию с нужным счётом возможно. С сегодняшнего дня начинается теория. У них высококлассные игроки, но у нас будет тактика, будем знать, как действовать, чтобы добиться нужного результата. На всех матчах после чемпионата мира нас отлично поддерживают. В Питере для меня сейчас родной стадион. Уверен, болельщики будут гнать нас вперёд. Болельщикам хочу сказать, чтобы они в нас верили и поддерживали, а мы ответим на поле. Новая форма отличная. Когда представляют новые комплекты, мнения всегда делятся пополам. Многим сначала не нравится, а потом привыкают. Если результаты будут хорошие, то и отношение к ней будет другое. Перевёрнутый флаг? Мы сыграем и поймём, фартовая она или нет», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Расписание матчей Чемпионата Европы по футболу 2020.