Фомин: дедовщина в сборной? Пока не наблюдалось

Полузащитник «Уфы» и сборной России Даниил Фомин поделился впечатлениями от первого вызова в национальную команду.
«Пока ко всему привыкаю: к команде, партнёрам, тренерам. Связи пока не наигрываем, идёт восстановление. Конечно, чувствуется уровень и масштаб национальной команды. Всё более ответственно. Требуется только выходить и защищать честь страны.
Дедовщина? Пока не наблюдалось. Коллектив и тренеры хорошие. Всё, что нужно, помогут, подскажут. Знаком с ребятами из «Краснодара», а также с теми, кто играл в «молодёжке», — Бакаев, Ахметов. Разговора с Черчесовым пока не было, но думаю, что он ещё будет.
Потихоньку начинаем готовиться к Бельгии, сегодня начнётся теория. Все понимают важность матча с бельгийцами, это игра за первое место в группе. Подходим к ней с серьёзным настроем», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 12 ноября 2019
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