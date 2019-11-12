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Безуглов: когда футболисты в клубах, почему-то разговоры о здоровье не ведутся

Безуглов: когда футболисты в клубах, почему-то разговоры о здоровье не ведутся
Футбол / Сборная России 0

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина.

«К счастью, никакого повреждения нет. Есть перегрузочные явления на сухожилии в паховой области, причём не первую неделю. Тренеры клубов любят рассуждать, насколько важно здоровье футболистов. Но только тогда, когда они приезжают в сборную. Когда футболисты в клубах, почему-то такие разговоры не ведутся. Головин вчера прошёл обследование, слава богу, значимых проблем не увидели. Надеюсь, в ближайшие дни он сможет приступить к тренировкам и мы увидим его в игре с Бельгией.

Оздоев? Вчера у него была плановая индивидуальная тренировка, но сегодня он был уже в общей группе, завтра тоже будет тренироваться вместе со всеми», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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