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Г. Невилл считает, что Саутгейт поступил правильно, отстранив Стерлинга

Г. Невилл считает, что Саутгейт поступил правильно, отстранив Стерлинга
Футбол / Евро-2020 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл прокомментировал решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта отстранить нападающего Рахима Стерлинга от матча национальной команды за конфликт с соотечественником Джо Гомесом.

«На моей памяти были такие моменты, как у Стерлинга с Гомесом, но хочу заметить, что нет правильного или неправильного выхода из этой ситуации. Самое главное — не замять и не замалчивать. Нет ничего хуже этого, ведь потом игроки начинают постоянно обсуждать это.

Я считаю, что Саутгейт поступил правильно, так как этот инцидент произошёл перед остальной частью команды и с ним нельзя было справиться внутренне. Ведь это было нарушение дисциплины. В таких случаях главный тренер должен действовать», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за стычки с Гомесом из «Ливерпуля»
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