Каньенда рассказал о драке в раздевалке «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году

Нападающий из Малави Исо Каньенда рассказал, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.

«Армейцы» выиграли тогда со счётом 2:1 и сделали ещё один шаг к чемпионскому титулу, который оформили спустя три недели во Владивостоке.



«Болельщики после матча ругались: «Вы продали игру». Слышать такое было очень больно. Как это – продали матч?! Мне ничего об этом не известно. Я в таких делах никогда не участвовал. После игры в раздевалке произошла потасовка. Одни кричали: «Это защитники виноваты!». Другие отвечали: «Нет, полузащитники!». Вся команда дралась! Только я не участвовал — в другой комнате сидел, с доктором. В столкновении с Игнашевичем получил сотрясение мозга. Поэтому и заменили — не мог больше играть. Крики, шум из-за стены раздевалки слышал», — рассказал Каньенда в интервью «Чемпионату».



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