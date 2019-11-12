Каньенда рассказал о драке в раздевалке «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году

Нападающий из Малави Исо Каньенда рассказал, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.
«Армейцы» выиграли тогда со счётом 2:1 и сделали ещё один шаг к чемпионскому титулу, который оформили спустя три недели во Владивостоке.
«Болельщики после матча ругались: «Вы продали игру». Слышать такое было очень больно. Как это – продали матч?! Мне ничего об этом не известно. Я в таких делах никогда не участвовал. После игры в раздевалке произошла потасовка. Одни кричали: «Это защитники виноваты!». Другие отвечали: «Нет, полузащитники!». Вся команда дралась! Только я не участвовал — в другой комнате сидел, с доктором. В столкновении с Игнашевичем получил сотрясение мозга. Поэтому и заменили — не мог больше играть. Крики, шум из-за стены раздевалки слышал», — рассказал Каньенда в интервью «Чемпионату».
Полностью интервью читайте скоро на «Чемпионате».
- 12 ноября 2019
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:37
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:46
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
15:49
-
15:44
-
15:37
-
15:17
-
14:54
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:43
-
13:33
-
13:23
-
13:21
-
12:53
-
12:43
-
12:38
-
12:11
-
11:49
-
11:39
-
11:36
-
11:13
-
11:02
-
11:00