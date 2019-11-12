Ткаченко: раз 15 лет назад «Крылья» завоевали бронзу, то это может повториться

Президент компании ProSportsManagement и бывший руководитель «Крыльев Советов» Герман Ткаченко поделился воспоминаниями о сезоне-2004, в котором самарская команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.
«15 лет назад «КС» впервые в своей истории выиграли медали чемпионата России. Помню и картинку того дня, и свои ощущения так чётко, что кажется, это было буквально вчера. Это по-прежнему является моим самым большим профессиональным успехом. Те «Крылья» стали заметным явлением в нашем футболе благодаря новизне, свежести, открытости, ставке на зрелищный футбол и особым отношениям с болельщиками. Всё это, а также интересная селекция не только обеспечили высокую даже по сегодняшним меркам посещаемость, но и сделали «Крылья» второй любимой командой во всей стране.
Я хочу много что вспомнить, но остановлюсь, на первый взгляд, на совсем незначительных моментах, которые происходили в тех «Крыльях»: динамичное, яркое предматчевое шоу, реклама клубного сайта на игровых футболках, прямая трансляция из раздевалки команды, мотивационный круг футболистов перед началом матча (за это отдельное спасибо Владу Радимову), первый «провинциальный» выезд в 10 тысяч на финал Кубка. Многое из этого сейчас кажется совсем обыденным и в любом профессиональным клубе сегодня является нормой, но мне кажется, что мы были первыми, кто сделал это в русском футболе.
Я должен сказать и о своих ошибках. Не смог конвертировать успех в хорошие отношения с властью и местным бизнесом, ввязался в битву кошельков, хотя оказался совершенно к этому не готов. Избежать этого тогда было сложно, в силу выбранного темпа, желания побеждать, двигаться вперёд, в силу отсутствия опыта. Самым главным достоянием «Крыльев» всегда были болельщики. Все те успехи были возможны только благодаря им, и только благодаря болельщикам команда справляется с трудностями, в которых оказалась в последнее время. Сегодня, вспомнив 12 ноября 2004 года, мне приятно, что я имел прямое отношение к самому успешному сезону в истории клуба. Его верным и замечательным болельщикам искренне желаю пережить подобное ещё не раз, по крайней мере теперь понятно, что раз это было 15 лет назад, то может повториться и снова», — приводятся слова Ткаченко в «инстаграме» ProSportsManagement.
- 12 ноября 2019
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