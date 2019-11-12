«Манчестер Юнайтед» летом хотел купить вингера «Реала» Васкеса

«Манчестер Юнайтед» летом хотел приобрести нападающего мадридского «Реала» Лукаса Васкеса. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на El Transistor.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннер Сульшер собирался усилить атакующую линию команды после ухода Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса этим летом в «Интер». И, как сообщает источник, испанец должен был стать заменой этих футболистов.
Также за 28-летним игроком следили «Арсенал» и «Бавария», но сам игрок решил остаться на «Сантьяго Бернабеу», так как был намерен бороться за место в основном составе. Контракт испанца с клубом истекает в 2021 году. Сумма отступных Васкеса составляет € 150 млн.
Лукас Васкес является воспитанником мадридского «Реала». Испанский нападающий сыграл болье 100 матчей за клуб и забил 12 голов в чемпионате Испании. Подопечные Зинедина Зидана располагаются на втором месте в Ла Лиге, набрав 25 очков в 12 матчах.
- 12 ноября 2019
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