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Ван Дейк — футболист года по версии Goal. Роналду не вошёл в тройку

Ван Дейк — футболист года по версии Goal. Роналду не вошёл в тройку
Футбол / Англия 0

Интернет-издание Goal огласило победителя в номинации «Футболист года» по своей версии.

Первое место в списке лучших игроков года занял защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, которому за последние несколько месяцев удалось завоевать на клубном уровне Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также дойти с национальной командой до финала Лиги наций.

На второй строчке расположился нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Тройку лидеров замкнул партнёр ван Дейка по «Ливерпулю» египетский форвард Мохамед Салах.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который наряду с Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», оказался вне первой тройки и занял четвёртое место. Строчкой ниже расположился ещё один футболист «Ливерпуля» – форвард Садио Мане.

Топ-10 футболистов года по версии издания выглядит так:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)
2. Лионель Месси («Барселона», Аргентина)
3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
4. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)
5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)
6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)
7. Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия)
8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона», Нидерланды)
9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)
10. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция).

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