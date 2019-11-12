Гомес тренируется с царапиной на лице после стычки со Стерлингом. Фото

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес пострадал во время стычки с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом в расположении сборной Англии.
На тренировку национальной команды футболист мерсисайдского клуба вышел с царапиной возле глаза. Вероятно, повреждение на лице – последствие конфликта со Стерлингом. Фото доступно в «твиттере» главы фотоотдела издания Evening Standard Эллиота Вагланда.
Ранее стало известно, что Стерлинг был отстранён от участия в матче сборной Англии с Черногорией в 9-м туре отборочного этапа чемпионата Европы – 2020, который состоится 14 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнётся в 22:45 мск.
Вероятнее всего, стычка между Стерлингом и Гомесом является последствием конфликта, произошедшего во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором сильнее оказался «Ливерпуль» (3:1).
- 12 ноября 2019
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