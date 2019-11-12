Игроки «Ювентуса» ждут от Роналду извинений за поведение в матче с «Миланом»

В «Ювентусе» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спортивный директор бьянконери Фабио Паратичи связался с агентом 34-летнего футболиста Жорже Мендешем. В клубе не намерены наказывать Криштиану, однако хотят, чтобы он придерживался внутренних правил поведения.
По информации издания, футболисты «старой синьоры» также не оставили без внимания инцидент с Роналду и ждут от него извинений за своё поведение.
Напомним, португалец был крайне недоволен своей заменой в матче с россонери и не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри. Затем Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку. После форвард не стал дожидаться окончания встречи и покинул стадион за несколько минут до финального свистка.
- 12 ноября 2019
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