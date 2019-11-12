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Сёмин: у Мариу перелом пальца ноги. Скорее всего, до конца года он не сыграет

Сёмин: у Мариу перелом пальца ноги. Скорее всего, до конца года он не сыграет
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что полузащитник «железнодорожников» Жоау Мариу, вероятнее всего, не сыграет до конца года из-за травмы. Напомним, португалец получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«У Жоау Мариу перелом пальца ноги, это случилось в матче с «Краснодаром» примерно на 60-й минуте. Матч он доиграл до конца, стойкий игрок. Он приехал в состав национальной сборной, и ему поставили данный диагноз. Скорее всего, до конца этого года мы его не увидим на поле.

Что касается Гжегожа Крыховяка, он тоже получил серьёзную травму — сотрясение мозга. У Димы Баринова, как и сообщалось ранее, травма голеностопа», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

У Крыховяка диагностировано сотрясение головного мозга
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