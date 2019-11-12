Сёмин: у Мариу перелом пальца ноги. Скорее всего, до конца года он не сыграет

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что полузащитник «железнодорожников» Жоау Мариу, вероятнее всего, не сыграет до конца года из-за травмы. Напомним, португалец получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).



«У Жоау Мариу перелом пальца ноги, это случилось в матче с «Краснодаром» примерно на 60-й минуте. Матч он доиграл до конца, стойкий игрок. Он приехал в состав национальной сборной, и ему поставили данный диагноз. Скорее всего, до конца этого года мы его не увидим на поле.



Что касается Гжегожа Крыховяка, он тоже получил серьёзную травму — сотрясение мозга. У Димы Баринова, как и сообщалось ранее, травма голеностопа», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

У Крыховяка диагностировано сотрясение головного мозга