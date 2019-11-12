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Луческу: «Ювентус» будет идеальным вариантом для Виллиана

Луческу: «Ювентус» будет идеальным вариантом для Виллиана
Футбол / Англия 0

Бывший тренер «Шахтёра» Мирча Луческу выразил мнение, что полузащитнику «Челси» Виллиану, ранее выступавшему за донецкий клуб, следует сменить команду.

«Контракт Виллиана с „Челси“ истекает. Было бы хорошо, если бы он сменил обстановку после всех этих лет в Лондоне. „Ювентус“ будет идеальным вариантом для него», — приводит слова Луческу Tuttosport.

Виллиан играет в составе лондонского «Челси» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне 31-летний бразильский футболист принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал три результативные передачи. «Челси» набрал 26 очков в 12 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20

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