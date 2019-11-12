Промес: «Спартак» — моя семья, и я всегда буду открыт для возвращения туда

Нападающий «Аякса» Квинси Промес не исключил, что он может когда-нибудь вернуться в «Спартак».

«У меня не было возможности сказать об этом, но сейчас я признаюсь, что уход из „Спартак“ был очень сложным решением. Все люди, которые меня знают, подтвердят, что это так. Всегда говорил, что готов играть в «Спартаке» всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь.



Я состоялся как игрок именно в «Спартаке», я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Всё время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение «Севильи» и покинул «Спартак». Сделать это было невероятно трудно, но я остался честен перед фанатами. Я обещал им, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами — и мы стали. Может быть, однажды я вернусь в «Спартак», кто знает.

Ничего не слышал о том, что летом я мог вернуться в «Спартак». «Спартак» — моя семья, если клуб когда-то захочет, чтобы я вернулся, я всегда буду открыт для этого", — приводит слова Промеса Sport24.