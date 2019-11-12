Виейра: мне жаль Джаку, он заслуживает большего уважения

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра, ранее выступавший в составе лондонского «Арсенала», поддержал полузащитника «канониров» Гранита Джаку, который ранее вступил в конфликт с болельщиками команды.



Напомним, во время замены швейцарца в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2) фанаты начали его освистывать. В ответ 27-летний полузащитник послал болельщиков. После этого руководство клуба приняло решение лишить Джаку капитанской повязки.



«Мне жаль Джаку, потому что сейчас он переживает очень трудное время в „Арсенале“. Но я думаю, что мы должны напомнить себе, что он многого достиг вместе с „Арсеналом“, и он заслуживает большего уважения», — приводит слова Виейра The Guardian.

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