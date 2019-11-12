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Кальдерон: реакция Роналду на замену вполне нормальна, он похож на Роналдо

Кальдерон: реакция Роналду на замену вполне нормальна, он похож на Роналдо
Футбол / Испания 0

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал поведение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).

Напомним, Роналду был крайне недоволен, что его заменили в матче, и не ответил на рукопожатие главному тренеру команды Маурицио Сарри. Вместо того чтобы сесть на скамейку запасных, он отправился в раздевалку. После чего 34-летний португальский футболист, не дожидаясь окончания матча с миланской командой, покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.

«Реакция Роналду вполне нормальна. Великие футболисты никогда не хотят уходить с поля. У Роналду характер победителя — он всегда хочет играть и выигрывать. Это характерная черта всех великих игроков. Помню, нечто подобное случалось с Роналдо. Он просил ставить его в стартовый состав даже в товарищеских матчах.

Руководству „Ювентуса“ следует поговорить с Роналду, дать игроку успокоиться и не принимать поспешных решений. Лучше всего дать ему понять, что такое не должно повториться», — приводит слова Кальдерона Calciomercato.

Игроки «Ювентуса» ждут от Роналду извинений за поведение в матче с «Миланом»
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