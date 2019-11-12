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Сборная России не сыграет в новой форме в матчах с Бельгией и Сан-Марино

Сборная России не сыграет в новой форме в матчах с Бельгией и Сан-Марино
Футбол / Евро-2020 0

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России не сыграет в новой форме в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.

«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — передаёт заявление пресс-службы корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Несколько дней назад сборная России представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.

Напомним, российские футболисты досрочно вышли на Евро-2020. В двух оставшихся матчах отборочного турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

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