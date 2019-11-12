Сборная России не сыграет в новой форме в матчах с Бельгией и Сан-Марино

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России не сыграет в новой форме в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.
«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — передаёт заявление пресс-службы корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Несколько дней назад сборная России представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
Напомним, российские футболисты досрочно вышли на Евро-2020. В двух оставшихся матчах отборочного турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).
- 12 ноября 2019
-
21:14
-
20:59
-
20:51
-
20:39
-
20:28
-
20:11
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:37
-
19:30
-
19:23
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:53
-
18:50
-
18:40
-
18:34
-
18:27
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:37
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:46
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
15:49
-
15:44