Форвард «Реала» Родриго: я слишком молод, чтобы меня считали заменой Роналду

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс заявил, что ему не нравятся сравнения с бывшим форвардом «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Моей мечтой была возможность играть за «Реал» вместе с Роналду. Мне жаль, что он ушёл из команды, но я думаю, что мне было бы сложно играть рядом с ним. Я ещё слишком молодой футболист, чтобы меня считали заменой Роналду, который является одним из величайших игроков в истории клуба, если не самым великим. Я не хочу, чтобы на меня давили сравнения с ним», — приводит слова Родриго AS.
Родриго перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно из «Сантоса». Сумма трансфера составила € 45 млн. В нынешнем сезоне 18-летний форвард провёл четыре матча в чемпионате Испании и забил два гола. Кроме того, на его счету три забитых мяча в двух матчах Лиги чемпионов.
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