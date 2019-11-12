Правящая семья Катара готова купить «Наполи» за € 560 млн

Правящая семья Катара готова приобрести «Наполи» за € 560 млн, сообщает Daily Mail.



По информации источника, президент неаполитанской команды Аурелио Де Лаурентис потерял интерес к клубу и может принять предложение. Напомним, Де Лаурентис приобрёл «Наполи» в 2004 году, после чего поднял команду из Серии С в высший дивизион Италии. Ранее стало известно, что президент готов поменять весь состав неаполитанской команды из-за внутреннего конфликта.



«Наполи» не может одержать победу на протяжении пяти матчей во всех турнирах. После 12 туров неаполитанцы занимают 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 32 очка в 12 матчах.

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