Модрич получил награду Golden Foot, опередив Месси и Роналду

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич удостоен награды Golden Foot, которая вручается футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

В борьбе за награду Модрич опередил Лионеля Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Тьяго Силву («ПСЖ»), Серхио Рамоса («Реал»), Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), «Серхио Агуэро (»Манчестер Сити"), Роберта Левандовского («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Жерара Пике («Барселона»).

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» хорватской федерации футбола.

Ранее награду получали: Роберто Баджо, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Роналдо, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Карлос, Роналдиньо, Франческо Тотти, Райан Гиггз, Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Андрес Иньеста, Самуэль Это'О, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс и Эдинсон Кавани.