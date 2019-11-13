Левандовски назвал самого жёсткого защитника, против которого играл

Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает капитана «Реала» Серхио Рамоса самым сложным оппонентом на футбольном поле.



«Есть много хороших защитников, но играть против Рамоса очень тяжело. Он очень жёсткий игрок. Впрочем, такие дуэли всегда интересны», — цитирует Левандовски Goal.



31-летний Левандовски в текущем сезоне провёл 18 матчей за «Баварию», в которых отметился 24 забитыми мячами. Поляк является лучшим бомбардиром чемпионата Германии — своего ближайшего преследователя Тимо Вернера из «Лейцпцига» он опережает на пять забитых мячей.



33-летний Серхио Рамос провёл 24 матча за «Реал» в сезоне-2019/20, в которых отметился 10 забитыми мячами. Также в его активе 7 матчей и 4 гола за сборную Испании.