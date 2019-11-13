«Милан» рассматривает аренду Мойзе Кина из «Эвертона»
Итальянский «Милан» заинтересован в услугах нападающего «Эвертона» Мойзе Кина. Как сообщает Calciomercato, футболист может быть арендован уже в зимнее трансферное окно.
Минувшим летом Кин был приобретён «Эвертоном» за $30 млн у «Ювентусом», чьим воспитанником он является. Мойзе не сумел закрепиться в основном составе британского клуба и в основном выходит на замену. В 11 матчах он отметился одной результативной передачей.
Сообщается, что агент Кина Мино Райола недоволен положением своего клиента в «Эвертоне» и рассчитывает найти ему клуб, в котором он будет получать регулярную игровую практику. Невзирая на то, что в «Эвертоне» рассчитывают на 19-летнего футболиста, Райола уже успел провести негласные переговоры с «Миланом».
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