Сын Мальдини подписал новый контракт с «Миланом»

Итальянский форвард Даниэль Мальдини продлил своё действующее соглашение с «Миланом». Как сообщается в официальном «твиттере» AC Milan Youth, новый контракт сына легенды «россо-нери» рассчитан на пять лет.

18-летний Даниэль Мальдини выступает за молодёжную команду «Милана». Минувшим летом он дебютировал за первую команду «Милана» в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией».



«Милан», руководимый Стефано Пиоли, в текущем сезоне выступает неудачно. По итогам 12 туров чемпионата Италии команда располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.



Напомним, прошлый летом Паоло Мальдини был назначен на должность технического директора «Милана».