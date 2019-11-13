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Сын Мальдини подписал новый контракт с «Миланом»

Сын Мальдини подписал новый контракт с «Миланом»
Футбол / Италия 0

Итальянский форвард Даниэль Мальдини продлил своё действующее соглашение с «Миланом». Как сообщается в официальном «твиттере» AC Milan Youth, новый контракт сына легенды «россо-нери» рассчитан на пять лет.

18-летний Даниэль Мальдини выступает за молодёжную команду «Милана». Минувшим летом он дебютировал за первую команду «Милана» в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Милан», руководимый Стефано Пиоли, в текущем сезоне выступает неудачно. По итогам 12 туров чемпионата Италии команда располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.

Напомним, прошлый летом Паоло Мальдини был назначен на должность технического директора «Милана».

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