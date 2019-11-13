«Реал» готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе
Мадридский «Реал» готов заплатить рекордную сумму за французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.
Отмечается, что «Реал» готов предложить «ПСЖ» € 400 млн за трансфер 20-летнего форварда. На данный момент самым дорогим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который был осуществлён за € 222 млн.
Контрактное соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провёл 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «парижанами». Ожидается, что француз покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2019/20.
СМИ: Мбаппе не заинтересован в новом контракте с «ПСЖ»
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