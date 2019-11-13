«Монако» сыграет с «Лиллем» и другие результаты 1\8 финала Кубка лиги Франции

Во Франции состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка лиги. «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, проведёт матч с «Лиллем».

Напомним, на стадии 1/16 финала «Монако» обыграл «Марсель» со счётом 2:1.

Игры 1/8 финала Кубка лиги состоятся 17 и 18 декабря. Действующим победителем турнира является «Страсбур», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл «Генгам» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:1.

Жеребьёвка Кубка лиги Франции. 1/8 финала.

«Монако» — «Лилль»

«Нант» — «Страсбур»

«Ле Ман» — «ПСЖ»

«Лион» — «Тулуза»

«Реймс» — «Монпелье»

«Амьен» — «Ренн»

«Ним» — «Сент-Этьен»

«Брест» — «Бордо»

Расписание матчей Кубка французской лиги можно посмотреть на «Чемпионате».