19-летний хавбек Чонг может покинуть «МЮ» и перейти в «Ювентус»

Голландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг отказывается продлевать контракт с английским клубом и может перейти в «Ювентус», утверждает Calciomercato.

По данным источника, манкунианцы предложили футболисту новое соглашение, но он хочет сменить клуб. Интерес к игроку проявляет «Ювентус», который готов подписать его летом 2020 года на правах свободного агента. В этом случае итальянский клуб заплатит за голландца лишь небольшую сумму в качестве компенсации за вклад в развитие молодого игрока.

Таким образом, Чонг может повторить путь французского полузащитника Поля Погба, который перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента, а затем через несколько лет вернулся в «МЮ» за € 105 млн.

19-летний Чонг в нынешнем сезоне провёл два матча в чемпионате Англии, дважды выйдя на замену.