Кучаев: не буду отрицать, что хотел бы поиграть в Европе

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев признался, что в будущем хотел бы поиграть в одном из европейских чемпионатов.

«Пока у меня действующий контракт с ЦСКА. На данный момент все мои мысли связаны именно с «армейским» клубом. Очень хочу побеждать с командой, двигаться вперёд. А дальше будет видно, но не буду отрицать, что со временем хотел бы поиграть и в европейском чемпионате.

Комличенко много забивает в Чехии и уже вписал своё имя в футбольную историю этой страны. Ну и, конечно, перед глазами пример Александра Головина, который полностью адаптировался в «Монако», забивает и отдаёт голевые передачи. Здорово, что в этом сезоне Саша становится одним из лидеров команды. Он прогрессирует и становится всё более сильным игроком», — приводит слова Кучаева РИА «Новости».