Холанн: у меня в кровати пять мячей, и я хорошо с ними сплю. Это мои подруги

Норвежский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн признался, что спит с футбольными мячами.

«Они лежат со мной в постели, и я хорошо сплю с ними. Я смотрю на них каждый день. Так лучше всего забивать голы. В моей постели в Зальцбурге их пять. Это мои подруги.

Мне не нужно говорить, в чём я могу стать сильнее. Я работаю над этим с тренером и клубом. Что касается моих сильных качеств, то вы сами видите их на поле.

Я хорошо отношусь к слухам, что мной интересуются топ-клубы. Хочу ли я играть с Роналду в «Ювентусе»? Без комментариев", — приводит слова Холанна Dagbladet.

Холанн перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 12 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (одного — с пенальти). Также на его счету семь голов в четырёх матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.