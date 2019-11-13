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Жуниньо: мечтаю, чтобы Бензема завершил карьеру в «Лионе»

Жуниньо: мечтаю, чтобы Бензема завершил карьеру в «Лионе»
Футбол / Франция 0

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано признался, что мечтает увидеть в команде французского нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

«Я хочу предложить Бензема завершить свою карьеру в „Лионе“. Это его родной клуб. Почему бы нам не приложить определённые усилия на экономическом уровне ради этого? Мы не можем платить ему такую же зарплату, как „Реал“, поэтому подождём удачного момента. Мы обменивались с ним сообщениями, когда я был в Бразилии. Мне показалось, что он хотел бы перейти в „Лион“. Хочу, чтобы он поиграл у нас два года, а затем тренировал молодёжь. Я мечтаю, чтобы он завершил карьеру в „Лионе“, — приводит слова Жуниньо Footmercato со ссылкой на передачу OL Night System.

Бензема стал 6-м среди лучших бомбардиров «Реала» в Примере. Он обошёл Пушкаша
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