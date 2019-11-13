Головин занимается в общей группе, Кудряшов покинул тренировку из-за недомогания

Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе. Защитник Фёдор Кудряшов покинул тренировку из-за недомогания и занимается по индивидуальному графику.

Напомним, сборная России в настоящее время находится в Сочи, где готовится к матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино. Российские футболисты досрочно вышли на Евро-2020.

Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020

Турнирная таблица чемпионата Европы по футболу 2020