Головин занимается в общей группе, Кудряшов покинул тренировку из-за недомогания
Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе. Защитник Фёдор Кудряшов покинул тренировку из-за недомогания и занимается по индивидуальному графику.
Напомним, сборная России в настоящее время находится в Сочи, где готовится к матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино. Российские футболисты досрочно вышли на Евро-2020.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020
Турнирная таблица чемпионата Европы по футболу 2020
Сборная России не сыграет в новой форме в матчах с Бельгией и Сан-Марино
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